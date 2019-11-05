"Желтый" уровень опасности: синоптики ожидают ухудшения погоды

6 ноября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-24 метров в секунду, что соответствует "желтому" уровню опасности. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян и гостей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
- плотно закрыть все окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения возле больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ним автотранспорт.
Также Укргидрометцентр предупреждает, что усиление ветра ожидается по всей территории Украины.
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