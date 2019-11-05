"Желтый" уровень опасности: синоптики ожидают ухудшения погоды

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6 ноября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-24 метров в секунду, что соответствует "желтому" уровню опасности. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян и гостей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

- плотно закрыть все окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегать нахождения возле больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ним автотранспорт.

Также Укргидрометцентр предупреждает, что усиление ветра ожидается по всей территории Украины.

Погода в Украине в ноябре будет прохладной , средняя температура воздуха ожидается на уровне 0+8 градусов по Цельсию.

По данным Укргидрометцентра 4 ноября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре.

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