Прогноз погоды в Украине на выходные: жара, дожди и грозы – карта

На выходных в Украине пройдут дожди, в большинстве областей сохранится жара. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Сегодня, 2 июля 2021 года, в большинстве областей ожидаются дожди и грозы. На западе страны +22..+25, в центральных областях +25..+28, на востоке и юге +29..+31.

В субботу, 3 июля, дожди и грозы ожидаются по всей стране, в Закарпатской области – сильные дожди. На западе +21..+25, в центре и на юге +25..+28, на востоке +29..+31.

В воскресенье, 4 июля, в западных областях +22..+24, в Закарпатской области +23..+25, в центре и на юге +25..+28, на востоке +29..+31. По всей Украине – дожди и грозы.

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Денис Юдин

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