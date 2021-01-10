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Прогноз погоды в Украине – синоптики предупреждают о морозах

10.01.2021, 09:00
Прогноз погоды в Украине – синоптики предупреждают о морозах - Фото
Фото: freepik.com

10 января в Украине ожидается от 2 градусов мороза до 3 тепла, а уже в середине следующей недели, 14 января, начнутся морозы. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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Сегодня будет облачная погода без осадков, ветер 5-10 м/с. 11 и 12 января ночью от 2 до 7 градусов мороза, днем от 3 мороза до 2 градусов тепла. Небольшие осадки ожидаются в Одесской, Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Карпатах.  

14 января в Украине ожидается усиление морозов, которое продержится приблизительно до 19 января, сообщает в Facebook синоптик Наталка Диденко. По данным Укргидрометцентра, 13-14 января температура ночью будет от 3 до 9 градусов мороза, днем от 0 до 6 мороза.

Владислав Сердюк
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