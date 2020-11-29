Прогноз погоды в Украине – синоптики предупреждают о снеге и заморозках

Сегодня в Украине ожидаются дожди со снегом и легкий мороз. В начале следующей недели будут незначительные морозы и снег. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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29 ноября на западе и центральной части страны ожидаются дожди с мокрым снегом, днем от 0 до 5 градусов тепла, на юге и востоке 4-9 тепла. Ночью от 2 градусов тепла до 3 мороза.

30 ноября и 1 декабря в большинстве западных областей без осадков, ночью 30 ноября местами возможен снег. На остальной территории небольшой мокрый снег, на юге и востоке – без осадков. Температура составит от 1 до 6 градусов мороза, днем будет держаться в пределах нуля.

2 и 3 декабря Укргидрометцентр ожидает мокрый снег в северных и большинстве центральных областей страны, ночью 0-6 градусов мороза, днем от 4 мороза до 2 градусов тепла.

26 ноября в Укргидрометцентре рассказали, каким будет декабрь в Украине.

Владислав Сердюк

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