UA

Прогноз погоды в Украине – синоптики предупреждают о снеге и заморозках

29.11.2020, 10:41
Прогноз погоды в Украине – синоптики предупреждают о снеге и заморозках - Фото
Фото: freepik.com

Сегодня в Украине ожидаются дожди со снегом и легкий мороз. В начале следующей недели будут незначительные морозы и снег. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

29 ноября на западе и центральной части страны ожидаются дожди с мокрым снегом, днем от 0 до 5 градусов тепла, на юге и востоке 4-9 тепла. Ночью от 2 градусов тепла до 3 мороза. 

30 ноября и 1 декабря в большинстве западных областей без осадков, ночью 30 ноября местами возможен снег. На остальной территории небольшой мокрый снег, на юге и востоке – без осадков. Температура составит от 1 до 6 градусов мороза, днем будет держаться в пределах нуля. 

2 и 3 декабря Укргидрометцентр ожидает мокрый снег в северных и большинстве центральных областей страны, ночью 0-6 градусов мороза, днем от 4 мороза до 2 градусов тепла. 

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
погода в Украине прогноз снег мороз синоптики

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина

Історії"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина
 