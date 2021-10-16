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Прогноз погоды в Украине – синоптики предупреждают о тумане

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16.10.2021, 14:53
Прогноз погоды в Украине – синоптики предупреждают о тумане - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Завтра, 17 октября, в Украине ожидается сухая погода, только в южных областях местами небольшой дождь. Также в Укргидрометцентре предупреждают о тумане, который завтра ожидается в большинстве западных областей. 

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Ветер ожидается северно-западный, 5-10 м/с. 

Температура ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем от 8 до 13. 

В южных областях ночью от 6 до 11 градусов тепла, а днем от 11 до 16. 

В Карпатах ожидается от 4 тепла до 1 мороза. 

Также ночью и утром завтра в большинстве западных областей, а также в Черниговской и Сумской ожидается туман, видимость 200-500 метров. Объявлен желтый уровень опасности. 

Читайте также: В этом году первый снег в Украине может выпасть уже в октябре – метеоролог

Владислав Сердюк
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погода в Украине Укргидрометцентр
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