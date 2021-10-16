Прогноз погоды в Украине – синоптики предупреждают о тумане

Завтра, 17 октября, в Украине ожидается сухая погода, только в южных областях местами небольшой дождь. Также в Укргидрометцентре предупреждают о тумане, который завтра ожидается в большинстве западных областей.

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Ветер ожидается северно-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем от 8 до 13.

В южных областях ночью от 6 до 11 градусов тепла, а днем от 11 до 16.

В Карпатах ожидается от 4 тепла до 1 мороза.

Также ночью и утром завтра в большинстве западных областей, а также в Черниговской и Сумской ожидается туман, видимость 200-500 метров. Объявлен желтый уровень опасности.

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Владислав Сердюк

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