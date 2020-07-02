Прокурору грозит 10 лет тюрьмы за незаконное помещение в СИЗО - прокуратура

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Прокурор из Северодонецка незаконно поместил в следственный изолятор по делу об игорном бизнесе восемь человек, в том числе беременную женщину. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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По данным следствия, прокурор был процессуальным руководителем по делу об игорном бизнесе. Он якобы приказал следователям полиции задержать восемь человек и поместить их в СИЗО. Семь задержанных были женщинами, одна из них была беременна.

В ГПУ отметили, что прокурор и следователи преступили закон и "грубо нарушили право на свободу подозреваемых лиц", так как за занятие игорным бизнесом предусмотрено наказание в виде штрафа, а не задержание. Также о подозрении сообщили пяти следователям.

Прокурору грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

4 июня в Киеве ГБР задержало прокурора – подозревает во взятке в $100 000.