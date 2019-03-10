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10.03.2019, 16:06

Прощеное воскресенье-2019: что нужно знать

Прощеное воскресенье-2019: что нужно знать - Фото
Фото: orthodox.vinnica.ua

В Прощенное воскресенье нельзя пить алкоголь, ссориться и сквернословить

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Сегодня, 10 марта, православные отмечают Прощеное воскресенье.

В этот день во время Литургии читается Евангелие с отрывком из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним.

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Прощение обидчиков в Евангелии ставится условием прощения Богом собственных грехов.

В православной церкви Прощеное воскресенье - последний день перед Великим постом. Христиане просили друг у друга прощения за умышленные и непреднамеренные обиды.

Также православные традиционно ходили на прощеное воскресенье в церковь, где сразу же после службы священник просил прощения у паствы, а она, в свою очередь, у него. Потом просили прощения у родных, друзей, соседей: "Прости", искренне, из глубины сердца обращались к ближнему. "Бог простит. И ты меня прости", - звучало в ответ. Просьба повторяли трижды, а потом целовались.

По традиции, в Прощеное воскресенье первым должен просить прощения тот, кто старше: родители у детей, начальники у подчиненных.

В Прощенное воскресенье нельзя пить алкоголь, ссориться, сквернословить и тяжело работать. Это главные запреты.

В то же время в этот день можно есть мясо, сыр, яйца и прочее перед постом.

4 марта началась Масленица.

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Теги: прощеное воскресенье, православные, прощение
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