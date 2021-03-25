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Процесс вакцинации украинцы оценили на "двойку", но готовых привиться стало больше – опрос

25.03.2021, 11:20
Процесс вакцинации украинцы оценили на
Вакцина CoviShield (фото – пресс-служба ООС)

Украинцы разделились почти поровну в готовности сделать бесплатную прививку от коронавируса, а кампанию по вакцинации оценивают на "двойку". Об этом говорят данные опроса, проведенного в марте социологической группой Рейтинг.

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Бесплатно вакцинироваться от COVID-19 готовы 47% опрошенных, не готовы – 49%. По сравнению с февралем, готовность вакцинироваться выросла на 8%. Если вакцина будет свободно продаваться в аптеках, ей готовы воспользоваться 38%, не готовы – 58%.  

В случае, если государство будет страховать от возможных побочных эффектов, вакцинироваться готовы 57%, не готовы – 40%.

При этом вакцинироваться изготовленной по лицензии AstraZeneca индийской вакциной CoviShield, единственной на данный момент завезенной в Украину, готовы только 27%, не готовы – 69%.

Больше всего готовых вакцинироваться среди людей старше 60 лет: 69% среди мужчин и 54% среди женщин.

Кампанию по вакцинации украинцы в среднем оценили на 2,3 балла. Ужасным (один балл) назвали процесс вакцинации 25%, плохим (два балла) – 31%, среднюю оценку (три балла) дали 33%, хорошую (четыре балла) – 6%, отличную (пять баллов) – 2%.

Министра здравоохранения считают ответственным за вакцинацию 46%, президента – 16%, главного санврача – 15%, Верховную Раду – 11%.

Опрос проведен 18-19 марта методом телефонного интервью, участвовали 1500 человек от 18 лет и старше, ошибка не более 2,5%. Опрос проведен по заказу Форума здоровья Зоряны Скалецкой.

  • По мартовскому опросу Центра Разумкова, не собираются делать прививки от коронавируса 51,5% украинцев.
  • С 22 марта украинцы от 80 лет и старше могут сделать антиковидную прививку у семейных врачей.

Читайте также: Калькулятор вакцинации. Когда лично вы сможете привиться от COVID-19

Денис Юдин
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