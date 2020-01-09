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ПЦУ анонсировала собственное мобильное приложение

ПЦУ анонсировала собственное мобильное приложение - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
09.01.2020, 13:14

Приложение "Моя церковь" можно будет установить на гаджетах, работающих на операционных системах iOS и Android

Православная церковь Украины планирует запустить собственное мобильное приложение "Моя церковь". Об этом Громадському радио заявил представитель Киевской митрополии ПЦУ архиепископ Евстратий.

Он уточнил, что приложение можно будет установить на гаджетах, работающих на операционных системах iOS и Android.

"Это приложение "Моя церковь", где можно будет найти наиболее востребованную информацию. Например, о календаре или о ближайшем приходе, храме ПЦУ. Или о других вопросах, которые возникают в связи с церковной жизнью, и которые можно решить через средства современной коммуникации", - объяснил архиепископ Евстратий.

  • 7 января  глава ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что в 2020 году Православную церковь Украины могут признать еще четыре поместных церкви.
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