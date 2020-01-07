Епифаний: Еще четыре поместные церкви могут признать ПЦУ

Митрополит Епифаний (фото - president.gov.ua)

В 2020 году Православную церковь Украины могут признать еще четыре поместных церкви. Такое предположение высказал глава ПЦУ митрополит Епифаний в интервью телеканалу Прямой.

"Я верю и убежден в том, что в следующем году мы получим также признание нескольких поместных православных церквей. Я бы не хотел говорить детально, но это церкви, которые публично обсуждают это: и румынская, и кипрская, и болгарская, и грузинская. То есть они дозревают сейчас", – сказал он.

Епифаний сказал, что верит, что эти церкви присоединятся к процессу признания автокефалии Православной церкви Украины.

"Конечно, будет вестись борьба, и она ведется. Потому что, потерпев поражение, здесь, внутри страны, мы можем вспомнить те процессы, которые происходили накануне объединительного собора", – добавил митрополит.

ПЦУ уже признали Константинопольская православная церковь (6 января 2019 года), Александрийская православная церковь (8 ноября) и Элладская православная церковь (12 октября).

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