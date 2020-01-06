Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В день Рождества важно помнить о тех, кто в оккупации - Епифаний

В день Рождества важно помнить о тех, кто в оккупации - Епифаний - Фото
Митрополит Епифаний (фото - EPA)
06.01.2020, 18:35

Предстоятель Православной церкви обратился к украинцам с Рождественским посланием

Предстоятель Православной церкви Украины в своем Рождественском послании к украинцам призвал вспомнить в молитвах о «братьях и сестрах, которые находятся в условиях оккупации, в плену и за решеткой в чужой земле». 

«В эти праздничные дни сердечно поздравляю всех вас с Рождеством Христовым и Новым годом. Поздравляю президента, парламент и правительство Украины. Наши совместные сердечные поздравления обращаем к мужественным защитникам Украины - военнослужащим и всем, кто противостоит агрессии против нашей Родины, защищает ее независимость, территориальную целостность и суверенитет. Мы просим у Бога, чтобы Он хранил вас от всякого зла», - говорится в послании.

Епифаний отметил, что в прошлом году из плена контролируемых россией боевиков были освобождены многие украинцы, «однако, к сожалению, в эти праздничные дни, гораздо больше наших братьев и сестер находятся в условиях оккупации, в плену и за решеткой в чужой земле».

«Мы просим у Господа милости и опеки для всех вас и верим, что приближается день вашего освобождения», - сказано в послании главы ПЦУ.

«Прославляем Сына Божия, Который родился, в молитвах и в колядках, разделяя радость в кругу своей семьи и с ближними! Но больше всего потрудимся для того, чтобы вся наша жизнь была полна добра и любви, чтобы воплотить призыв, который обращает к нам Спаситель: «Пусть сияет свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5: 16)!» - завершил Епифаний. 

Читайте также: Епифаний о переносе даты Рождества: Украинцы пока не готовы

Напишите нам
оккупация рождество епифаний пцу
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 