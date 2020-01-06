В день Рождества важно помнить о тех, кто в оккупации - Епифаний

Митрополит Епифаний (фото - EPA)

Предстоятель Православной церкви Украины в своем Рождественском послании к украинцам призвал вспомнить в молитвах о «братьях и сестрах, которые находятся в условиях оккупации, в плену и за решеткой в чужой земле».

«В эти праздничные дни сердечно поздравляю всех вас с Рождеством Христовым и Новым годом. Поздравляю президента, парламент и правительство Украины. Наши совместные сердечные поздравления обращаем к мужественным защитникам Украины - военнослужащим и всем, кто противостоит агрессии против нашей Родины, защищает ее независимость, территориальную целостность и суверенитет. Мы просим у Бога, чтобы Он хранил вас от всякого зла», - говорится в послании.

Епифаний отметил, что в прошлом году из плена контролируемых россией боевиков были освобождены многие украинцы, «однако, к сожалению, в эти праздничные дни, гораздо больше наших братьев и сестер находятся в условиях оккупации, в плену и за решеткой в чужой земле».

«Мы просим у Господа милости и опеки для всех вас и верим, что приближается день вашего освобождения», - сказано в послании главы ПЦУ.

«Прославляем Сына Божия, Который родился, в молитвах и в колядках, разделяя радость в кругу своей семьи и с ближними! Но больше всего потрудимся для того, чтобы вся наша жизнь была полна добра и любви, чтобы воплотить призыв, который обращает к нам Спаситель: «Пусть сияет свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5: 16)!» - завершил Епифаний.

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