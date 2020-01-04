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Епифаний о переносе даты Рождества: Украинцы пока не готовы

Епифаний о переносе даты Рождества: Украинцы пока не готовы - Фото
Митрополит Епифаний (фото - president.gov.ua)
04.01.2020, 11:52

По мнению предстоятеля ПЦУ, когда все православные поместные церкви объединятся, то тогда будет легче принять решение по календарной реформе

Украинцы пока не готовы к календарной реформе. Такое мнение выразил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в интервью Радио Свобода

"Мы сейчас видим, что идут дискуссии о календарном вопросе по реформе календаря, но этот вопрос довольно сложный. Украинский народ пока не готов к календарной реформе <...> Когда все православные поместные церкви объединятся, то тогда будет легче принять соответствующее решение" - заявил глава ПЦУ.

Также Епифаний заявил, что этот вопрос "поднимается", но есть "большое сопротивление", поскольку "многие уже привыкли к определенной дате".

"Нужно менять всю календарную систему. Церковь не против, но сейчас не время <...> В епархиях проведем опрос, увидим какой процент за перенесение, какой против. Будем анализировать, работать. В будущем, думаю, этот вопрос будет решен положительно", - заявил он.

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епифаний реформа календаря перенос рождества
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