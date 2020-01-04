Епифаний о переносе даты Рождества: Украинцы пока не готовы

Митрополит Епифаний (фото - president.gov.ua)

Украинцы пока не готовы к календарной реформе. Такое мнение выразил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в интервью Радио Свобода.

"Мы сейчас видим, что идут дискуссии о календарном вопросе по реформе календаря, но этот вопрос довольно сложный. Украинский народ пока не готов к календарной реформе <...> Когда все православные поместные церкви объединятся, то тогда будет легче принять соответствующее решение" - заявил глава ПЦУ.

Также Епифаний заявил, что этот вопрос "поднимается", но есть "большое сопротивление", поскольку "многие уже привыкли к определенной дате".

"Нужно менять всю календарную систему. Церковь не против, но сейчас не время <...> В епархиях проведем опрос, увидим какой процент за перенесение, какой против. Будем анализировать, работать. В будущем, думаю, этот вопрос будет решен положительно", - заявил он.