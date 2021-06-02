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Рада планирует запретить курить вейпы и электронные сигареты на улице и в помещениях

02.06.2021, 10:45
Рада планирует запретить курить вейпы и электронные сигареты на улице и в помещениях - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Вчера Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект № 4358, который ужесточает правила продажи и использования электронных сигарет, IQOS, glo, а также курительных приспособлений типа вейпов. В частности, парламентарии предлагают запретить курить их в общественных местах и офисах.

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Если закон будет принят, то электронные сигареты, вейпы и другие подобные изделия для курения/парения нельзя будет использовать в:

  1. лифтах и таксофонах;
  2. зданиях и на территории больниц, школ;
  3. на стадионах и других спортивных сооружениях или помещениях;
  4. кафе, барах и ресторанах, учреждениях культуры;
  5. офисах любых компаний – государственных или частных;
  6. общежитиях, хостелах, гостиницах, отелях;
  7. на детских площадках, в подъездах, подземных переходах;
  8. транспорте, в том числе в такси;
  9. на вокзалах и остановках общественного транспорта.

При этом, курить можно будет в аэропортах – в специально отведенных для этого местах.

Штрафные санкции за курение в барах и ресторанах составят 3000 грн за первое нарушение и 15 000 грн – за повторное в течение года, во всех остальных неположенных местах – 1000 грн за первое и 10 000 грн за повторное. Санкции обещают применять как к самим нарушителям, так и к заведениям.

Читайте также: Вейп – не для детей. Верховная Рада повысила штрафа за продажу электронных сигарет

Дарья Мостовая
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вейп законопроект курение электронные сигареты IQOS запрет курения айкос vape
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