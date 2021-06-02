Рада планирует запретить курить вейпы и электронные сигареты на улице и в помещениях

Вчера Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект № 4358, который ужесточает правила продажи и использования электронных сигарет, IQOS, glo, а также курительных приспособлений типа вейпов. В частности, парламентарии предлагают запретить курить их в общественных местах и офисах.

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Если закон будет принят, то электронные сигареты, вейпы и другие подобные изделия для курения/парения нельзя будет использовать в:

лифтах и таксофонах; зданиях и на территории больниц, школ; на стадионах и других спортивных сооружениях или помещениях; кафе, барах и ресторанах, учреждениях культуры; офисах любых компаний – государственных или частных; общежитиях, хостелах, гостиницах, отелях; на детских площадках, в подъездах, подземных переходах; транспорте, в том числе в такси; на вокзалах и остановках общественного транспорта.

При этом, курить можно будет в аэропортах – в специально отведенных для этого местах.

Штрафные санкции за курение в барах и ресторанах составят 3000 грн за первое нарушение и 15 000 грн – за повторное в течение года, во всех остальных неположенных местах – 1000 грн за первое и 10 000 грн за повторное. Санкции обещают применять как к самим нарушителям, так и к заведениям.

В декабре 2019 года Кабмин решил приравнять электронные сигареты и новейшие табачные изделия к "табачным средствам".

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Дарья Мостовая

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