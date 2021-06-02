Рада планирует запретить курить вейпы и электронные сигареты на улице и в помещениях
Вчера Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект № 4358, который ужесточает правила продажи и использования электронных сигарет, IQOS, glo, а также курительных приспособлений типа вейпов. В частности, парламентарии предлагают запретить курить их в общественных местах и офисах.
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Если закон будет принят, то электронные сигареты, вейпы и другие подобные изделия для курения/парения нельзя будет использовать в:
- лифтах и таксофонах;
- зданиях и на территории больниц, школ;
- на стадионах и других спортивных сооружениях или помещениях;
- кафе, барах и ресторанах, учреждениях культуры;
- офисах любых компаний – государственных или частных;
- общежитиях, хостелах, гостиницах, отелях;
- на детских площадках, в подъездах, подземных переходах;
- транспорте, в том числе в такси;
- на вокзалах и остановках общественного транспорта.
При этом, курить можно будет в аэропортах – в специально отведенных для этого местах.
Штрафные санкции за курение в барах и ресторанах составят 3000 грн за первое нарушение и 15 000 грн – за повторное в течение года, во всех остальных неположенных местах – 1000 грн за первое и 10 000 грн за повторное. Санкции обещают применять как к самим нарушителям, так и к заведениям.
- В декабре 2019 года Кабмин решил приравнять электронные сигареты и новейшие табачные изделия к "табачным средствам".
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