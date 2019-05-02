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02.05.2019, 14:15

Расследование трагедии 2 мая в Одессе неэффективно - ООН

Расследование трагедии 2 мая в Одессе неэффективно - ООН - Фото
Фото: ЕРА

Наблюдатели ООН считают, что украинские правоохранительные органы "не делают все возможное", чтобы расследовать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе

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В Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявили, что местные правоохранительные органы не делают всего возможного для того, чтобы эффективно расследовать трагические события в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом говорится в информационной справке миссии, опубликованной на сайте Представительства ООН в Украине

"ММПЧУ с обеспокоенностью отмечает, что власти не сделали все необходимое для обеспечения безотлагательного, независимого и непредвзятого расследования убийств и насильственных смертей, имевших место в ходе насилия 2 мая 2014 года, и соответствующего уголовного преследования за эти действия", - говорится в справке.

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В миссии отметили, что за пять лет "никто не был привлечен к ответственности".

Также украинским властям дали рекомендации по расследованию трагических событий.

"Генпрокуратуре - обеспечить эффективное, безотлагательное, тщательное и непредвзятое расследование убийств и насильственных смертей, совершенных во время насилия 2 мая 2014 года в Одессе, и рассмотреть возможности передачи руководящей роли в расследовании от Главного управления Нацполиции в Одесской области Главному следственному управлению Нацполиции", - говорится в справке.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе беспорядков погибли 48 человек, еще 247 пострадали. Ближе к вечеру в центре города произошли столкновения между участниками проукраинской акции, болельщиками ФК Черноморец и Металлист с одной стороны и сторонниками пророссийского Антимайдана - с другой. 

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Теги: дом профсоюзов, антимайдан, ООН, одесса, куликово поле
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