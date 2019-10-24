Расстрелы на Майдане. Суд смягчил меру пресечения экс-беркутовцу

Сергей Тамтура (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Святошинский районный суд Киева принял решение о смягчении меры пресечения для Сергея Тамтуры - бывшего бойца спецроты Беркут, которого подозревают в причастости к расстрелам участников Евромайдана. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания.

В своем решении суд отказал в ходатайстве стороне защиты, которая просила об отмене домашнего ареста. При этом ходатайство прокуратуры суд поддержал частично - срок домашнего ареста Тамтуры продлили на два месяца - до 24 декабря, но изменили его условия.

"Суд считает необходимым продолжить применную ранее к Тамтуре меру пресечения в виде домашнего ареста, однако изменив его условия: с круглосуточного с ношением электронного средства контроля на ночной - с 22:00 по 6:00 следующих суток без ношения электронного средства контроля", - объявил судья.

Остальным фигурантам дела - экс-заместителю командира киевского Беркута Олегу Янишевскому и трем экс-бойцам спецроты Павлу Аброськину, Сергею Зинченко и Александру Маринченко продлили срок содержания под стражей до 22 декабря.

Следующее заседание суда по делу запланировано на 5 ноября.