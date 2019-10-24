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Расстрелы на Майдане. Суд смягчил меру пресечения экс-беркутовцу

Расстрелы на Майдане. Суд смягчил меру пресечения экс-беркутовцу - Фото
Сергей Тамтура (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
24.10.2019, 17:00

Остальным фигурантам дела суд продлил арест до 22 декабря

Святошинский районный суд Киева принял решение о смягчении меры пресечения для Сергея Тамтуры - бывшего бойца спецроты Беркут, которого подозревают в причастости к расстрелам участников Евромайдана. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания.

В своем решении суд отказал в ходатайстве стороне защиты, которая просила об отмене домашнего ареста. При этом ходатайство прокуратуры суд поддержал частично - срок домашнего ареста Тамтуры продлили на два месяца - до 24 декабря, но изменили его условия.

"Суд считает необходимым продолжить применную ранее к Тамтуре меру пресечения в виде домашнего ареста, однако изменив его условия: с круглосуточного с ношением электронного средства контроля на ночной - с 22:00 по 6:00 следующих суток без ношения электронного средства контроля", - объявил судья.

Остальным фигурантам дела - экс-заместителю командира киевского Беркута Олегу Янишевскому и трем экс-бойцам спецроты Павлу Аброськину, Сергею Зинченко и Александру Маринченко продлили срок содержания под стражей до 22 декабря.

Следующее заседание суда по делу запланировано на 5 ноября.

  • Все  обвиняемые находятся под арестом с 17 мая 2016 года. Бывших "беркутовцев" обвиняют в причастности к расстрелам активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской.
  • 16 июля 2019 года Тамтуру выпустили из-под стражи под домашний арест.

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