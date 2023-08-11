Разрушенный в начале вторжения РФ стадион в Чернигове отстроят за 700 млн грн

Разрушенный в начале вторжения РФ стадион в Чернигове отстроят заново на средства госбюджета. Об этом сказал на брифинге глава департамента спорта Черниговской ОГА Андрей Шемец.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как было заявлено на брифинге, в Чернигове планируется восстановить стадион имени Гагарина, который был разрушен российскими бомбардировками 11 марта 2022 года.

Средства на восстановление стадиона будут выделены из государственного бюджета, поскольку стадион является госпредприятием. По данным Суспильне, стоимость строительства оценивается примерно в 700 млн грн. Пока речь идет о выделении 20 млн на создание проектной документации.

По словам Шемеца, разрушенные строения спорткомплекса будут в основном разобраны, на его месте будет отстроен новый стадион, который отвечает всем современным требованиям. По прогнозам, его строительство может занять до четырех лет.

Стадион имени Гагарина в Чернигове был разрушен российской бомбардировкой в ночь на 11 марта 2022 года, на его территорию были сброшены пять авиабомб большой мощности. До начала вторжения стадион арендовал черниговский футбольный клуб "Десна".

11 августа 2023 года Италия заявила, что поможет реконструировать Спасо-Преображенский собор, который россияне разрушили при обстреле Одессы 23 июля.

Читайте также материал 2022 года: Нет света, воды и связи, а люди есть. Как живет Чернигов в гуманитарной катастрофе

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.