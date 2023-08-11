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Зруйнований на початку вторгнення РФ стадіон у Чернігові відбудують за 700 млн грн – фото

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11.08.2023, 20:36
Зруйнований на початку вторгнення РФ стадіон у Чернігові відбудують за 700 млн грн – фото - Фото
Стадіон імені Гагаріна (Фото - Telegram Love Chernihiv)

Зруйнований на початку вторгнення РФ стадіон у Чернігові відбудують заново коштом держбюджету. Про це сказав на брифінгу голова департаменту спорту Чернігівської ОДА Андрій Шемець.

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Як було заявлено на брифінгу, у Чернігові планується відновити стадіон імені Гагаріна, зруйнований російськими бомбардуваннями 11 березня 2022 року.

Кошти на відновлення стадіону буде виділено з державного бюджету, оскільки стадіон є держпідприємством. За даними Суспільне, вартість будівництва оцінюється приблизно у 700 млн грн. Поки що йдеться про виділення 20 млн на створення проєктної документації.

За словами Шемеца, зруйновані будівлі спорткомплексу будуть здебільшого розібрані, на його місці буде відбудовано новий стадіон, який відповідає всім сучасним вимогам. За прогнозами, його будівництво може тривати до чотирьох років, він також озвучив інший орієнтовний бюджет – 620 млн грн.

Стадіон імені Гагаріна в Чернігові був зруйнований російським бомбардуванням у ніч на 11 березня 2022 року, на його територію було скинуто п'ять авіабомб великої потужності. До початку вторгнення стадіон орендував чернігівський футбольний клуб "Десна".

Стадіон імені Гагаріна після бомбардування (Фото – Facebook Viacheslav Chaus)

Стадіон імені Гагаріна після бомбардування (Фото – Facebook Viacheslav Chaus)

Стадіон футбольного клубу першої ліги Десна (Фото – Максим Дондюк)
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