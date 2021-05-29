Решил извиниться и уйти с ТВ. Экс-защитника "Шахтера" задержали за пьяное вождение: видео

Вчера вечером, 28 мая, на бульваре Леси Украинки в Киеве патрульные задержали 42-летнего бывшего защитника ФК "Шахтер" Вячеслава Шевчука. Он вел машину в состоянии опьянения. Сегодня он решил извиниться перед болельщиками, а также заявил, что уходит с телевидения, где работал футбольным экспертом, пишет Трибуна.

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Шевчука остановили, когда он находился за рулем Porshe 911. Проходить тест на наличие алкоголя в крови футболист отказался, а после – начал толкать патрульных и говорить, что его "слили" друзья из "Шахтера" – так как он возвращался с празднования 85-летия клуба.

Правоохранители надели на Шевчука наручники и посадили в патрульную машину.

Сегодня экс-"шахтеровец" записал видеообращение, которое выложил в Instagram. На видео он заявил, что "его поступок не имеет оправданий" и он готов "понести справедливое наказание", а также, что "алкоголь с вождением несовместим". В конце Шевчук извинился перед болельщиками, ФК "Шахтер", жителями Киева и полицейскими.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shevchuk Vyacheslav (@shevchuk__slava)

Помимо извинений футболист решил уйти с телеканалов Футбол 1/2/3, где он работал экспертом программы Великий футбол.

"Я не имею никакого морального права дальше работать на канале Футбол, поэтому я вынужден покинуть канал. Не повторяйте мои ошибки. Извиняюсь", – заявил Шевчук.

26 апреля 2020 года в столице задержали замглавы Киевского горсовета Владимира Слончака: во время проверки автомобиля он напал на патруль. Водитель авто депутат киевского горсовета Людмила Костенко находилась за рулем в нетрезвом состоянии.

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Дарья Мостовая

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