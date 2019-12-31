Reuters и Facebook создали антифейковый курс

Фото: скриншот с сайта курса Reuters

Международное информагентство Reuters и социальная сеть Facebook разработали бесплатный антифейковый онлайн-курс. Об этом говорится на сайте Reuters.

Авторы отмечают, что этот курс опирается на опыт, чтобы показать реальные примеры и дать понимание того, как развиваются технологии создания манипуляций. Распространение неточной и ложной информации является важной и глобальной проблемой, а также - главным вызовом для журналистов, считают авторы.

Онлайн-курс с примерами фейков и другой информацией состоит из трех частей:

Как манипулируют прессой?

В чем заключается новая угроза глубинных фейков и синтетических медиа?

Как редакции могут защититься от манипуляций?

Топорный фейк РФ: космонавт увидела "геноцид" с борта МКС: видео

Читайте также: Правда и фейки: почему мы любим себя обманывать