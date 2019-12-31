Reuters и Facebook создали антифейковый курс

Международное информагентство Reuters и социальная сеть Facebook разработали бесплатный антифейковый онлайн-курс. Об этом говорится на сайте Reuters.
Авторы отмечают, что этот курс опирается на опыт, чтобы показать реальные примеры и дать понимание того, как развиваются технологии создания манипуляций. Распространение неточной и ложной информации является важной и глобальной проблемой, а также - главным вызовом для журналистов, считают авторы.
Онлайн-курс с примерами фейков и другой информацией состоит из трех частей:
Как манипулируют прессой?
В чем заключается новая угроза глубинных фейков и синтетических медиа?
Как редакции могут защититься от манипуляций?
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