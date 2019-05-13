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13.05.2019, 23:55

Рейтинг защиты прав ЛГБТ в Европе: у Украины 35-е место из 49-ти

Рейтинг защиты прав ЛГБТ в Европе: у Украины 35-е место из 49-ти - Фото
Марш равенства (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Первое место с результатом 90,35% заняла Мальта

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В ежегодном рейтинге "Радужная Европа", отображающем ситуацию с защитой прав ЛГБТ на континенте, Украина заняла 35-е место из 49-ти. Рейтинг составляет правозащитная группа ILGA-Europe.

В рейтинге страны могут набрать от 0% (грубые нарушения прав человека, дискриминация) до 100% (уважение к правам человека, полностью равные права для меньшинств в обществе).

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Украина получила 21,52%, пропустив вперед Италию, у которой только на 0,01% больше.

Первое место с результатом 90,35% заняла Мальта, в первой пятерке: Бельгия (73,08%), Люксембург (70,40%), Финляндия (69,27%) и Дания (67,86%) .

Рейтинг замыкают Россия (10,20%), Армения (6,4%), Турция (5,16%) и Азербайджан (3,33%).

Для составления рейтинга правозащитники изучают ряд показателей в каждой стране, в частности - равенство и отсутствие дискриминации, юридическое признание изменения пола, борьба с преступлениями на почве ненависти, свобода выражения мнений и тому подобное.

10 мая сообщалось, что в ООН заявили, что украинские христианские церкви активно препятствуют принятию законодательства, направленного на защиту прав ЛГБТ-людей.

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Теги: лгбт, рейтинг, дискриминация, равенство
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