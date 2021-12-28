Ровенский "Верес" оштрафовали за интервью футболистов на русском. Обещают исправиться

Игроков ровенского футбольного клуба "Верес" оштрафовали за то, что после матча УПЛ с "Динамо" они давали интервью на русском языке. В пресс-службе клуба сообщили, что контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола наложил на игроков штрафы.

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Руководство Вереса отмечает, что в дальнейшем представители клуба будут давать интервью и комментарии для СМИ только на государственном языке.

Если кто-то владеет украинским на недостаточном уровне, в клубе готовы организовать курсы по изучению языка.

Решение не касается тех, кто является гражданами других государств, сообщает пресс-служба.

Опрос в ноябре 2021 показал, что почти 80% украинцев считают родным языком украинский.

Ко Дню письменности и языка LIGA.Life сдала тест на знание украинского языка.

Марина Тищенко

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