Ровенский "Верес" оштрафовали за интервью футболистов на русском. Обещают исправиться
28.12.2021, 10:54
НК "Верес" (Фото: Veres)
Игроков ровенского футбольного клуба "Верес" оштрафовали за то, что после матча УПЛ с "Динамо" они давали интервью на русском языке. В пресс-службе клуба сообщили, что контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола наложил на игроков штрафы.
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Руководство Вереса отмечает, что в дальнейшем представители клуба будут давать интервью и комментарии для СМИ только на государственном языке.
Если кто-то владеет украинским на недостаточном уровне, в клубе готовы организовать курсы по изучению языка.
Решение не касается тех, кто является гражданами других государств, сообщает пресс-служба.
- Опрос в ноябре 2021 показал, что почти 80% украинцев считают родным языком украинский.
- Ко Дню письменности и языка LIGA.Life сдала тест на знание украинского языка.
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Киев • Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
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