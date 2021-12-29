С 2022 года больница "Феофания" будет доступна для всех людей с инсультами и инфарктами

Кабмин принял постановление, разрешающее клинической больнице "Феофания", подчиненной Государственному управлению делами, предоставлять услуги всем украинцам. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что больница "будет доступна каждому украинцу".

"Обновленная программа медицинских гарантий 2022 года предусматривает, что и в "Феофанию" теперь будут госпитализировать людей с инфарктами и инсультами, согласно маршруту пациента", – сказал Ляшко.

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Вадим Ребрина

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