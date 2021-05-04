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С 5 мая поезда во всех областях будут курсировать без ограничений – УЗ

04.05.2021, 21:27
С 5 мая поезда во всех областях будут курсировать без ограничений – УЗ - Фото
Иллюстративное фото: Укрзалізниця/Facebook

5 мая Житомирская область, последняя, где действовали ограничения в функционировании железнодорожного транспорта, выходит из "красной" зоны эпидемической опасности. С завтрашнего дня поезда по всей стране будут курсировать без ограничений, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Компания оперативно открывает высадку-посадку, а также проездные документы до/от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблонец, Радулино, Новоград-Волынский, Белокоровичи, Олевск, а также на рейсы:

№13/14 Киев – Солотвино;

№29/30 Киев – Ужгород;

№43/44 Ивано-Франковск – Киев;

№45/46 Ужгород – Лисичанск;

№58/57 Ковель – Одесса,

№88/87 Ковель – Новоалексеевка;

№98/97 Ковель – Киев;

№134/133 Николаев – Рахов;

№142/141 Львов – Бахмут;

№188/187 Ковель – Николаев

№743/744 Киев – Львов.


Теперь все поезда в стране курсируют по графику, сейчас нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении, сообщили в УЗ.

Там также призвали пассажиров соблюдать масочный режим в пути, тщательно мыть руки и воздерживаться от путешествий в случае плохого самочувствия.

Житомирская область по результатам заседания Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 4 мая переходит в желтую карантинную зону из красной.

Вадим Ребрина
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транспорт укрзализныця карантин коронавирус
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