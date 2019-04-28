С июля загранпаспорта и ID-карты подорожают

Фото: pasport.org.ua

С 1 июля повысится стоимость оформления паспорта для выезда за границу и ID-карты. Соответствующее постановление принял Кабмин 24 апреля, сообщает пресс-служба госпредприятия "Документ".

Изменится также стоимость бланков паспортов и карт.

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Оформление ID до 20 рабочих дней будет стоить 345 грн (раньше – 279 грн). Оформление ID до 10 рабочих дней - 471 грн (раньше - 366 грн).

Оформление загранпаспорта до 20 рабочих дней – 682 грн (раньше - 557,32 грн). Оформление загранпаспорта до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований – 1034 грн (раньше - 810,32 грн).

Отмечается, что стоимость оформления документов впервые выросла в 2016-м. Согласно подсчетам, подорожание увеличит поступление в местные бюджеты в 2019-м на около 200 млн грн.

Ранее госпредприятие "Документ" сообщило, что с 27 апреля по 2 мая не будет работать на оформление и выдачу биометрических документов.