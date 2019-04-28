Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.04.2019, 16:40

С июля загранпаспорта и ID-карты подорожают

С июля загранпаспорта и ID-карты подорожают - Фото
Фото: pasport.org.ua

Цены повысятся с 1 июля в среднем на 100-150 грн

Реклама
Реклама

С 1 июля повысится стоимость оформления паспорта для выезда за границу и ID-карты. Соответствующее постановление принял Кабмин 24 апреля, сообщает пресс-служба госпредприятия "Документ".

Изменится также стоимость бланков паспортов и карт.

Реклама

Оформление ID до 20 рабочих дней будет стоить 345 грн (раньше – 279 грн). Оформление ID до 10 рабочих дней - 471 грн (раньше - 366 грн).

Оформление загранпаспорта до 20 рабочих дней – 682 грн (раньше - 557,32 грн). Оформление загранпаспорта до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований – 1034 грн (раньше - 810,32 грн).

Отмечается, что стоимость оформления документов впервые выросла в 2016-м. Согласно подсчетам, подорожание увеличит поступление в местные бюджеты в 2019-м на около 200 млн грн.

Ранее госпредприятие "Документ" сообщило, что с 27 апреля по 2 мая не будет работать на оформление и выдачу биометрических документов.

Отправить:
Распечатать:
Теги: паспорт, документ, ID-карта
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 