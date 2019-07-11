С сентября школьники будут носить спецжилеты: фото

Фото: Facebook Владимира Гройсмана

С сентября ученики 1-4 классов будут носить в темное время суток светоотражающие жилеты. Премьер-министр Владимир Гройсман показал, как эти жилеты будут выглядеть.

"С 1 сентября каждому ученику 1-4 классов дарим специальный светоотражающий жилет. Это безопасность для ребенка как для участника дорожного движения", - сказал премьер.

Жилет, как уточняется, сделан из качественных материалов индивидуально для каждого школьника.

"Призываю родителей: следите, чтобы ребенок шел в школу и со школы в этом жилете", - заявил также премьер.

5 июля министр образования Лилия Гриневич заявила, что учитель не может проводить со своим учеником платные индивидуальные уроки из-за конфликта интересов.

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