Саркофаг ЧАЭС готов на 99%

Фото: LIGA.net

Проект "Укрытие" на Чернобыльской атомной электростанции готов на 99%. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман во время поездки в зону отчуждения, передает пресс-служба правительства.

Работы завершат в мае-июне 2019-го.

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"Наше правительство завершило проект "Укрытие", мы восстановили весь комплекс мер, чтобы обеспечить безопасность для жизни здоровья людей. Сейчас ситуация полностью стабильна", - сказал Гройсман.

Уточняется, что правительство работает в трех направлениях: ликвидация последствий аварии на ЧАЭС; возрождение территории, которая была радиактивно загрязненной; обеспечение социальной защиты всех пострадавших в результаты Чернобыльской катастрофы.

Сегодня исполняется 33 года со дня авария. 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции около города Припять произошла техногенная катастрофа: взрывы разрушили реактор, из-за чего в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ.

Реактор был уничтожен в течение трех секунд - в промежутке между 1 час 23 минуты 47 секунды и 1 час 23 минуты 50 секунды.