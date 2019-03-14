Сегодня День пи

Число π

Сегодня, 14 марта, мир - в особенности любители математики - отмечает неофициальный праздник: День числа "пи". Он отмечается в 01:59:26 суток в честь самой известной математической константы - числа "пи", которое равно отношению длины окружности к ее диаметру и обозначается буквой греческого алфавита.

Праздник более тридцати лет назад предложил американский физик Ларри Шоу. Он заметил, что в системе записи дат, которая принята в США, 14 марта (3/14) и точное время 1:59:26 совпадают с первыми разрядами числа пи - 3,1415926...

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Те, кто придерживается 24-часовой системы, для удобства отмечают праздник в 13:59:26.

Видео: DISCOVER MATH

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В этот день любители математики пьют напитки, названия которых начинаются на "пи", играют в такие же игры, пекут "пи-роги" и так далее.

14 марта родился создатель теории относительности Альберт Эйнштейн и умер знаменитый физик Стивен Хокинг. Оба ученых сейчас популярны в математических мемах и появляются на них вместе.

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