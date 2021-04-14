Сегодня и завтра в Украине ожидаются дожди: карта погоды

Сегодня, 14 апреля, в большинстве областей Украины ожидаются осадки, температура воздуха местами поднимется до +17 градусов. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Укргидрометцентра.

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В западных областях +6..+11 градусов, в центральных областях – от +11 до +16 градусов. На востоке Украины +15..+17, на юге +10..+15.

Дожди пройдут на западе Украины, небольшие дожди – местами в центральных областях, в Харьковской, Одесской и Николаевской области.

Завтра, 15 апреля, дожди ожидаются по всей территории Украины, температур от +7..+9 в Прикарпатье до +16..+18 в Луганской и Харьковской областях.

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Денис Юдин

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