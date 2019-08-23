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Сегодня на Крещатике покажут ленту аккаунта Бандеры в Facebook

Сегодня на Крещатике покажут ленту аккаунта Бандеры в Facebook - Фото
Крещатик (фото - pixabay.com)
23.08.2019, 06:50

Институт нацпамяти проводит необычную акцию популяризации истории Украины

Сегодня, 23 августа, Украинский институт национальной памяти проведет нетривиальную акцию популяризации истории страны: на главной улице Киева будут выставлены стенды с лентами аккаунтов известных государственных деятелей Украины.

"Какими были бы аккаунты Мазепы, Петлюры, Бандеры в социальных сетях? Как их жизненный путь отразили бы Google-карты? Какими были плюсы и минусы их ключевых решений?" - пишет в Facebook директор УИНП Владимир Вятрович.

По его словам, "все это и еще кое-что интересное" можно будет увидеть завтра на выставке "Фактор свободы" с 12:00 на Крещатике возле стен Главпочтамта.

Пример того, что можно будет увидеть (нажмите, чтобы увеличить):

Несколько лет назад появился "аккаунт Украины". Впоследствии аккаунты Бандеры, Петлюры, Мазепы и других выложат в сети, пообещал Вятрович.

В прошлом году британский пропагандист на российские деньги Грэм Филлипс осквернил могилу Бандеры в Мюнхене.

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