Сегодня на западе и севере Украины небольшой дождь со снегом

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В субботу, 15 февраля, а западе и севере Украины местами небольшой дождь со снегом. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.

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Иллюстрация: Гидрометцентр

Сегодня и в воскресенье сильного ветра в Украине не будет. Направление ветра северо-западный с переходом в воскресенье на юго-западный.

Температура воздуха существенно не изменится, в субботу + 1... + 5, в воскресенье + 3... + 8 градусов. На юге на несколько градусов теплее.

В Киеве сегодня будет облачно, иногда c небольшими осадками, в воскресенье - в основном сухо. Температура воздуха 15 февраля +3 градуса, 16 февраля +6 градусов.

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