Сегодня отмечают День матери: традиции праздника

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Сегодня, 12 мая, отмечается международный День матери. Этот праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье мая.

День почтения материнства упоминается еще в XVII веке в Британии под названием "Материнское воскресенье". Однако современному официально признанному празднику насчитывается больше 100 лет.

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В Украине праздник был установлен в 1999 году соответствующим указом второго президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы госкомитета Украины по делам семьи и молодежи, международной организации Женское сообщество, Союза женщин Украины, общественной организации Союз украинок. Во времена Киевской Руси и казаков праздник тоже отмечался, но как религиозный – месяц Девы Марии.

Праздник является международным и в разных странах мира приходится на разные даты, но в большинстве стран - это тоже второе воскресенье мая (в США, Австралии, Канаде, Мексике, Индии).

Например, в Норвегии этот день отмечается во второе воскресенье февраля.

Идею празднования Дня матери приписывают американской активистке Джулии Уорд Хоув, опубликовавшей в 1872 году прокламацию Дня матери, а также учительнице из Графтона в Западной Вирджинии Анне Джарвис, которая в 1907 году организовала мемориальную церемонию в память своей скончавшейся матери. Церемония прошла 10 мая. Джарвис также написала письмо министрам, бизнесменам и политикам с просьбой установить День матери. Узаконил праздник в США американский президент Вудро Вилсон 8 мая 1914 года.

Традиционно в День матери во многих странах мамам дарят подарки, открытки и цветы. В Мексике празднование Дня матери сопровождается специальными католическими мессами, во время которых в соборах в исполнении оркестра звучит "las mananitas", а для всех матерей устраивается праздничный обед.

Это день, когда еще раз нужно выразить поздравления и благодарность маме за любовь, терпение, поддержку.

8 мая Кабмин утвердил указ президента о назначении общенационального Дня отца. День отца будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье июня.