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08.05.2019, 16:46

В Украине официально появился День отца: распоряжение Кабмина

В Украине официально появился День отца: распоряжение Кабмина - Фото
Фото: pixabay.com

День отца теперь отмечается ежегодно в третье воскресенье июня

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Сегодня, 8 мая, Кабинет министров утвердил указ президента о назначении общенационального Дня отца. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

День отца теперь отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.

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Отмечается, что такое решение "будет содействовать обеспечению благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества", а также "повышению статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей".

Сегодня в Украине отмечают День примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне - годовщину капитуляции нацистской Германии - 8 мая. Это событие принято рассматривать как символ победы над нацизмом.

Официальный лозунг памятных событий: "1939-1945. Помним. Побеждаем".

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Теги: день отца
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