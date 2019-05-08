День памяти и примирения в Украине: что это такое

Фото: Институт национальной памяти Украины

8 и 9 мая мир отмечает Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне. Они провозглашены Генассамблеей ООН в 2004 году.

В резолюции ООН предлагается странам-членам, организациям и частным лицам отмечать один или два дня 8-9 мая как День памяти жертв Второй мировой.

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В Украине принято отмечать День памяти и примирения (памяти жертв Второй мировой войны, и примирения между странами-участниками Второй мировой войны) в годовщину капитуляции нацистской Германии - 8 мая. Это событие принято рассматривать как символ победы над нацизмом.

Памятная дата в Украине установлена, чтобы почтить подвиг украинского народа, его вклад в победу Антигитлеровской коалиции во Второй мировой.

В Украине даты установлены в соответствии с законом об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Официальный лозунг памятных событий: "1939-1945. Помним. Побеждаем".

В Украине символом памятных дней с 2014 года считается красный мак.

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