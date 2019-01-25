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25.01.2019, 07:02

Сегодня отмечают Татьянин день и день студента: что нужно знать

Сегодня отмечают Татьянин день и день студента: что нужно знать - Фото
Фото: соцсети

25 января принято ставить свечи в церкви за успехи в учебе

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Сегодня, 25 января, отмечают Татьянин день.

Согласно преданиям язычники подвергали юную римскую христианку Татьяну страшным пыткам,  на утро ее раны заживали. Язычники били девушку железными палками, бросили на арену к голодному льву, который не растерзал ее, а покорно лизал ноги, пытались сжечь, но на теле Татьяны не оставалось никаких следов пыток.

После этого было принято решение убить ее с помощью усекновения мечом. День смерти мученицы 25 января (12 января по старому стилю, - ред.) стал Татьяниным днем. Таким образом, Святая Татьяна стала покровительницей студентов и заступницей всех девушек по имени Таня.

Она помогает в учебе. У нее просят ясного ума и хорошей памяти. В этот день принято ставить свечи в церкви за успехи в учебе.

Традиционно на Татьянин день нужно приготовить вкусный обед и накормить всех членов семьи, даже тех, кого нет рядом, нужно оставить для них тарелку с едой на столе.

В это день нельзя никому отказывать в просьбах, особенно, если просят еду.

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Говорят, что на Татьянин день нужно найти самое высокое место в округе и загадать желание, глядя на солнышко, если оно будет искреннее и от всего сердца, то обязательно исполнится. Она помогает в учебе. У нее просят ясного ума и хорошей памяти.

Кабинет министров утвердил решение о переносе рабочих дней в 2019 году в связи с государственными праздниками и выходными.

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Теги: праздник, день студента, татьянин день
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