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11.01.2019, 08:50

Сегодня отмечают всемирный день "спасибо"

Сегодня отмечают всемирный день "спасибо" - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В этот день люди говорят друг другу теплые слова и обмениваются открытками

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Сегодня мир отмечает праздник слова "спасибо".

Всемирный день "спасибо" учрежден решением ООН и ЮНЕСКО. Возникновение этого слова приписывается к XVI веку из словосочетания "спаси Бог", оно несет в себе идею благодарности.

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Впервые выражение "спасибо" было зафиксировано в словаре-разговорнике, изданном в Париже в 1586 году.

Международный день "спасибо" во многих странах отмечают, проводя ярмарки, устраивая благотворительные акции, конкурсы и развлекательные мероприятия. В образовательных учреждениях говорят о важности благодарить близких, рассказывают о культурных традициях, этике, а также хороших манерах.

В этот день люди говорят друг другу теплые слова и обмениваются открытками, выражая свою вежливость и благодарность.

10 сентября 2018 года в 50-ти супермаркетах Киева, а также во Львове, Хмельницком, Черкассах, Чернигове, Херсоне, Житомире, Днепре, Кропивницком и Обухове состоялся флешмоб #letshelpbabushkas от фонда Let's Help (входит в группу компаний ЛИГА).

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Теги: праздник, всемирный день спасибо
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