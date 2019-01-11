Сегодня отмечают всемирный день "спасибо"

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Сегодня мир отмечает праздник слова "спасибо".

Всемирный день "спасибо" учрежден решением ООН и ЮНЕСКО. Возникновение этого слова приписывается к XVI веку из словосочетания "спаси Бог", оно несет в себе идею благодарности.

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Впервые выражение "спасибо" было зафиксировано в словаре-разговорнике, изданном в Париже в 1586 году.



Международный день "спасибо" во многих странах отмечают, проводя ярмарки, устраивая благотворительные акции, конкурсы и развлекательные мероприятия. В образовательных учреждениях говорят о важности благодарить близких, рассказывают о культурных традициях, этике, а также хороших манерах.

В этот день люди говорят друг другу теплые слова и обмениваются открытками, выражая свою вежливость и благодарность.

10 сентября 2018 года в 50-ти супермаркетах Киева, а также во Львове, Хмельницком, Черкассах, Чернигове, Херсоне, Житомире, Днепре, Кропивницком и Обухове состоялся флешмоб #letshelpbabushkas от фонда Let's Help (входит в группу компаний ЛИГА).