Сегодня состоится финал Евровидения: где и во сколько смотреть

Сегодня, в субботу 22 мая, в Роттердаме состоится финал песенного конкурса Евровидение. Время и каналы трансляции указаны в конце анонса.

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Украину в финале Евровидения представит группа Go_A с песней Шум. Она выступит под 19 номером. Смотрите выступление Go_A в полуфинале конкурса.

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Всего в финале будут участвовать 26 стран. Чтобы посмотреть порядок выступления артистов и список песен, увеличьте картинку по клику.

В Украине смотреть онлайн трансляцию финала Евровидения можно будет на каналах UA:Перший и СТБ в субботу 22 мая в 22:00.

18 мая состоялся первый полуфинал Евровидения. Одним из победителей стала украинская группа Go_A.

20 мая прошел второй полуфинал конкурса – определились все участники финала.

Марк Сировой

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