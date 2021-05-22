Сегодня состоится финал Евровидения: где и во сколько смотреть
22.05.2021, 08:54
Go_A на Евровидении (фото - Eurovision Song Contest, Facebook)
Сегодня, в субботу 22 мая, в Роттердаме состоится финал песенного конкурса Евровидение. Время и каналы трансляции указаны в конце анонса.
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Украину в финале Евровидения представит группа Go_A с песней Шум. Она выступит под 19 номером. Смотрите выступление Go_A в полуфинале конкурса.
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Всего в финале будут участвовать 26 стран. Чтобы посмотреть порядок выступления артистов и список песен, увеличьте картинку по клику.
В Украине смотреть онлайн трансляцию финала Евровидения можно будет на каналах UA:Перший и СТБ в субботу 22 мая в 22:00.
- 18 мая состоялся первый полуфинал Евровидения. Одним из победителей стала украинская группа Go_A.
- 20 мая прошел второй полуфинал конкурса – определились все участники финала.
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