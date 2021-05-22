UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сегодня состоится финал Евровидения: где и во сколько смотреть

22.05.2021, 08:54
Сегодня состоится финал Евровидения: где и во сколько смотреть - Фото
Go_A на Евровидении (фото - Eurovision Song Contest, Facebook)

Сегодня, в субботу 22 мая, в Роттердаме состоится финал песенного конкурса Евровидение. Время и каналы трансляции указаны в конце анонса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Украину в финале Евровидения представит группа Go_A с песней Шум. Она выступит под 19 номером. Смотрите выступление Go_A в полуфинале конкурса.

Читайте также: Символы в выступлении Go_A на Евровидении – объяснила "Твоя подпольная гуманитарка"

Всего в финале будут участвовать 26 стран. Чтобы посмотреть порядок выступления артистов и список песен, увеличьте картинку по клику.

В Украине смотреть онлайн трансляцию финала Евровидения можно будет на каналах UA:Перший и СТБ в субботу 22 мая в 22:00.  

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
видео трансляция евровидение финал Go-A
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 