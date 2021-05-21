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Определились все участники финала Евровидения-2021. Кто будет конкурентом Украины – видео видео

21.05.2021, 07:33
Фото: ЕРА
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В ночь на 21 мая в Нидерландах определились все 26 участников финала песенного конкурса Евровидение-2021. 

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Из второго полуфинала туда вышли Молдова, Греция, Албания, Болгария, Португалия, Исландия, Швейцария, Финляндия, Сербия и Сан-Марино.

18 мая из первого полуфинала в основной раунд конкурса вышли, помимо Украины (группа Go_A с песней "Шум"), также Литва, Кипр, Бельгия, Израиль, Швеция, Норвегия, Азербайджан, Мальта и РФ.

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По правилам, в финал автоматически попадает страна, которая принимает конкурс. Также там споют и станцуют участники от так называемой Big 5: Испании, Франции, Италии, Германии и Британии.

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Евгений Пилипенко
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евровидение культура песенный конкурс
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