В ночь на 21 мая в Нидерландах определились все 26 участников финала песенного конкурса Евровидение-2021.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Из второго полуфинала туда вышли Молдова, Греция, Албания, Болгария, Португалия, Исландия, Швейцария, Финляндия, Сербия и Сан-Марино.
18 мая из первого полуфинала в основной раунд конкурса вышли, помимо Украины (группа Go_A с песней "Шум"), также Литва, Кипр, Бельгия, Израиль, Швеция, Норвегия, Азербайджан, Мальта и РФ.
Смотрите видео: Организаторы Евровидения не пропустили песню, высмеивающую протесты в Беларуси
По правилам, в финал автоматически попадает страна, которая принимает конкурс. Также там споют и станцуют участники от так называемой Big 5: Испании, Франции, Италии, Германии и Британии.
- Финал Евровидения-2021 состоится вечером 22 мая в Роттердаме. Транслировать его будут UA:Перший и СТБ.
- Главные музыкальные фестивали Украины 2021: какие проведут, которые будут ограничения и новации.
- Эксперимент в Испании: из 5000 посетителей концерта коронавирусом заразились двое – видео.
Читайте также: Leopolis Jazz Fest объявил лайн-ап сцены им. Эдди Рознера
Комментарии