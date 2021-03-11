Организаторы Евровидения не пропустили песню, высмеивающую протесты в Беларуси: видео

Европейский вещательный союз отказался допускать к участию в конкурсе Евровидения песню "Я научу тебя" беларуской группы Галасы Зместа. Об этом говорится в заявлении союза в Twitter.

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Организаторы пришли к выводу, что песня "ставит под сомнение аполитичный характер конкурса". В Европейском вещательном союзе считают, что недавняя критическая реакция на песню беларуской группы может негативно сказаться на репутации организации.

"Мы сообщили телекомпании BTRC, которая отвечает за участие Беларуси в конкурсе, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе", – говорится в заявлении.

Теперь Беларусь должна изменить песню или заменить ее другой, в противном случае страна будет дисквалифицирована.

Участники Галасы Зместа поддерживают режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В своих песнях они высмеивают протесты и оппозицию. На Евровидении группа должна была выступать с песней "Я научу тебя" на русском языке. В ней есть такие слова: "Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке".

Евровидение-2021 проведут 18, 20 и 22 мая в нидерландском городе Роттердам.

В начале марта кипрский телеканал CyBC объявил, что Кипр на Евровидении будет представлять певица из Афин Елена Цагрина с песней "El Diablo" о любви к дьяволу. Это событие вызвало резко негативную реакцию среди верующих, а Кипрская православная церковь назвала выбор песни "богохульством".

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Вадим Ребрина

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