Эксперимент в Испании: из 5000 посетителей концерта коронавирусом заразились двое – видео

Исследователи в Испании не обнаружили никаких признаков более высокого уровня заражения среди людей, которые приняли участие в большом тестовом концерте в прошлом месяце. Об этом сообщает BBC.

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В течение 14 дней после концерта шесть человек из 5000 дали положительный результат. Из них четверо были инфицированы в другом месте, а не на самом мероприятии, говорят исследователи.

Ранее испанские власти разрешили провести шоу с участием группы Love of Lesbian в рамках исследовательского проекта. Условием посещения мероприятия был отрицательный тест на COVID-19. Во время выступления люди носили маски, но не соблюдали социальную дистанцию.

"Нет никаких признаков того, что во время события произошла передача инфекции", – заявил на пресс-конференции во вторник специалист по инфекционным заболеваниям Хосеп Мария Льибре.

Группа Love of Lesbian поблагодарила организаторов мероприятия и научных руководителей. "Мы надеемся, что отныне, после этих прекрасных результатов, мир культуры будет услышан, как он того заслуживает", – сказано в Twitter группы.

Ja ha acabat el concert dels Love of Lesbian al Palau Sant Jordi de Barcelona, amb 5.000 persones

https://t.co/PhN8HE2RVO pic.twitter.com/MqBxoNPehw — Catalunya Informació (@Catinformacio) March 27, 2021

Концерт стал одним из крупнейших мероприятий в Европе с момента начала пандемии. Аналогичный двухдневный эксперимент прошел в марте в Нидерландах с участием около 1500 человек.

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Вадим Ребрина

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