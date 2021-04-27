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Эксперимент в Испании: из 5000 посетителей концерта коронавирусом заразились двое – видео

27.04.2021, 16:56
Эксперимент в Испании: из 5000 посетителей концерта коронавирусом заразились двое – видео - Фото
Фото: EPA

Исследователи в Испании не обнаружили никаких признаков более высокого уровня заражения среди людей, которые приняли участие в большом тестовом концерте в прошлом месяце. Об этом сообщает BBC.

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В течение 14 дней после концерта шесть человек из 5000 дали положительный результат. Из них четверо были инфицированы в другом месте, а не на самом мероприятии, говорят исследователи.

Ранее испанские власти разрешили провести шоу с участием группы Love of Lesbian в рамках исследовательского проекта. Условием посещения мероприятия был отрицательный тест на COVID-19. Во время выступления люди носили маски, но не соблюдали социальную дистанцию.

"Нет никаких признаков того, что во время события произошла передача инфекции", – заявил на пресс-конференции во вторник специалист по инфекционным заболеваниям Хосеп Мария Льибре.

Группа Love of Lesbian поблагодарила организаторов мероприятия и научных руководителей. "Мы надеемся, что отныне, после этих прекрасных результатов, мир культуры будет услышан, как он того заслуживает", – сказано в Twitter группы.

Концерт стал одним из крупнейших мероприятий в Европе с момента начала пандемии. Аналогичный двухдневный эксперимент прошел в марте в Нидерландах с участием около 1500 человек.

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Вадим Ребрина
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