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Сегодня в Украине до +18, на выходных похолодает и пройдут дожди: карта погоды

26.02.2021, 09:44
Сегодня в Украине до +18, на выходных похолодает и пройдут дожди: карта погоды - Фото
Фото: pixabay.com

Сегодня, 26 февраля, в Украине до +18 градусов тепла, на выходных ожидается похолодание. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Укргидрометцентра.

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В западных областях от +11 до +18 градусов, в центральных – до +14 в Винницкой области, +12 в Киевской и +7 в Сумской и Черниговской, на юге страны до +16, в Харьковской и Донецкой областях – от +10 до +13, в Луганской до +7 градусов.

По всей территории Украины сегодня без осадков.

В субботу, 27 февраля, температура воздух снизится: на западе Украины до +4..+9, в центральных областях до +2..+6, на юге – +5..+9, на востоке – +3..+5. В большинстве областей страны пройдут дожди.

В воскресенье, 28 февраля, на западе и юге Украины +3..+7, в центральных и восточных областях +2..+5, в Сумской области 0..+2. На востоке ожидаются небольшие дожди.

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Денис Юдин
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