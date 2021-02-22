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Сегодня в Украине до +9, завтра ожидается похолодание: карта погоды

22.02.2021, 09:26
Сегодня в Украине до +9, завтра ожидается похолодание: карта погоды - Фото
Фото: depositphotos.com

Сегодня по всей Украине температура поднимется выше нуля градусов, завтра на востоке страны ожидается похолодание. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Укргидрометцентра.

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Сегодня, 22 февраля, в западных и южных областях +6..+9 градусов, в центральных – +3..+6, в восточных – +2..+4. Дождь со снегом ожидается в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Завтра, 23 февраля, в западных областях от +4..+6 в Ровенской области до +10..+12 в Закарпатской, на всей остальной территории страны похолодает: в центральных областях -1..+2 градуса, в Черниговской области до -9, в Сумской – до -11. В Харьковской и Луганской областях -8..-10, в Донецкой до -7. В южных областях от -1..+1 в Запорожье до +5..+7 в Одессе.

В Харьковской, Луганской и Донецкой областях 23 февраля – небольшой снег.

Минусовая температура продержится на востоке Украины до четверга, прогнозируют синоптики Укргидрометцентра. В пятницу, 26 февраля, по всей Украине снова установится температура выше нуля.

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Денис Юдин
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