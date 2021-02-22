Жителей Техаса шокировали гигантские счета за свет всего за пять дней зимнего шторма-2021

После аномального зимнего шторма на прошлой неделе, который ударил по Техасу и почти обрушил его энергосистему, жители штата получили астрономические счета за электроэнергию. Об этом пишет Голос Америки.

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В штате потребители могут заказывать услуги электроснабжения у десятков энергокомпаний. Часть поставщиков продают электричество по оптовым ценам, которые взлетели вместе со спросом, когда температуры в Техасе резко упали от шторма Ури и на территории, не привыкшей к таким холодам, установились рекордные морозы.

В результате климатической аномалии в Техасе замерзли насмерть более 20 человек и свыше 4 млн на время остались без света. Многие электросети "упали", когда люди пытались согреться при рекордно низкой здесь за более чем 30 лет температуре (до -18°С).

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В итоге те "счастливчики", у которых свет не пропадал, получили за пять дней пользования услугой счета на сумму $5000 и больше. Сейчас американцы делятся в соцсетях снимками счетов и возмущаются, как такое могло произойти.

Один из поставщиков (по оптовому тарифу) честно призывал тысячи потребителей поменять провайдера, пока шторм не ударил в полную силу, но многие решили, что "как-то обойдется".

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Мэры некоторых городов уже заявили, что такие заоблачные счета следует переадресовать властям штата и федеральному правительству. Обсуждение ситуации идет на топ-уровне штата и страны. На выходных президент США Джо Байден объявил Техас зоной крупномасштабного стихийного бедствия.

Видео: Joan Sanchez

Все электростанции штата к этому моменту снова работают: погода понемногу приходит в норму. Однако все еще есть проблемы с водоснабжением: техасцам рекомендуют тщательно кипятить воду перед употреблением.

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Евгений Пилипенко

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