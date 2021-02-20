После снежной бури жителям Техаса вернули свет, но пропала вода. Байден выделил финпомощь

Три дня назад в Техасе, США, пронеслась снежная буря, из-за которой начались массовые отключения электричества. Чуть позже свет жителям штата вернули, но под угрозой оказалось местное водоснабжение пишет местное издание Texas tribune. Президент Джо Байден распорядился помочь техасцам преодолеть последствия стихийного бедствия, сообщили в Белом доме.

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Суровые морозы на юге США вывели из строя энергосистемы, а также привели к разрыву труб и водопроводов. И если электричество удалось вернуть в дома за пару дней, то ситуация с водой пока остается печальной – чтобы приготовить себе еду или чай, а также помыться местные растапливают в кастрюльках снег.

Как написал в Twitter один из жителей Техаса Кенан Гупта – "месяц назад я даже подумать не мог, что однажды буду топить снег, чтобы получить воду – еще повезло, что в тот момент у меня было электричество, чтобы пользоваться плитой".

На сайте Белого дома опубликовали декларацию Байдена – в ней президент распорядился выдать пострадавшим от стихии финансовую помощь в виде грантов на ремонт домов, аренду временного жилья, приобретение незастрахованного имущества. На получение помощи могут также рассчитывать органы госвласти и местного самоуправления.

18 февраля в Техасе из-за морозов начались массовые отключения электроэнергии, без света остались миллионы людей.

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Дарья Мостовая

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