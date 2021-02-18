В Техасе из-за аномального мороза миллионы остались без света, штат занесло снегом: видео

Из-за снежной бури и холодов в Техасе произошли массовые отключения электроэнергии, без света остались миллионы людей, сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В результате бури на юге США погиб 21 человек.

Миллионам техасцев рекомендовано кипятить водопроводную воду, поcкольку электроэнергия на очистных сооружениях отключена.

Низкая температура привела к разрыву труб во многих домах. В среду, 17 февраля, глава техасской комиссии по качеству окружающей среды Тоби Бейкер заявил, что проблемы с системами водоснабжения коснулись более 260 000 человек.

Электросети штата были перегружены из-за всплеска спроса, когда люди пытались согреться при рекордно низкой за более чем 30 лет температуре, достигавшей около -18 градусов по Цельсию.

Заснеженный Остин, штат Техас (видео – Christine Pease, Youtube):

16 февраля снег выпал в столице Греции Афинах.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.