Акрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фото

Вчера в столицу Греции, Афины, пришла необычная для города погода – его накрыл обильный снегопад. Об этом сообщает Greek City Times.
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Снег красиво укрыл знаменитый Акрополь и другие древние памятники Афин, однако он также привел к отключениям электричества и нарушениям дорожного движения, пишет издание. Кроме того, из-за погоды были приостановки вакцинации против COVID-19.
В издании пишут, что снег – привычное явление в горах Греции и в северной части страны, но гораздо реже он выпадает в столице.
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Как отмечается, снегопад был не только в Афинах, но и других частях Греции. Местные СМИ в частности сообщали о трех смертях, вероятно связанных с непогодой: на Эвии двое пожилых мужчин умерли из-за перебоев с электричеством и отключения аппаратов кислородной терапии, а в горах Лассити на Крите 56-летний пастух умер от предполагаемого сердечного приступа во время метели.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал общественность не выходить на улицу во время метели.
Представитель греческой пожарной службы Василис Ватракояннис сказал, что в службу поступили сотни обращений за помощью.
"В основном звонки касались поваленных деревьев и помощи людям, которые застряли в их автомобилях. Но также обращались и для перевозки пациентов, которые находятся на диализе почек", – сказал он государственному телевидению.
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Фото – ЕРА