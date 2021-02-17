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17.02.2021, 10:26

Акрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фото

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Акрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фото
Акрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фото
Акрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фотоАкрополь в снегу. В Афины пришла редкая для города погода – фото

Вчера в столицу Греции, Афины, пришла необычная для города погода – его накрыл обильный снегопад. Об этом сообщает Greek City Times.

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Снег красиво укрыл знаменитый Акрополь и другие древние памятники Афин, однако он также привел к отключениям электричества и нарушениям дорожного движения, пишет издание. Кроме того, из-за погоды были приостановки вакцинации против COVID-19.

В издании пишут, что снег – привычное явление в горах Греции и в северной части страны, но гораздо реже он выпадает в столице.

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Публикация от ONASSIS STEGI (@onassis.stegi)

Как отмечается, снегопад был не только в Афинах, но и других частях Греции. Местные СМИ в частности сообщали о трех смертях, вероятно связанных с непогодой: на Эвии двое пожилых мужчин умерли из-за перебоев с электричеством и отключения аппаратов кислородной терапии, а в горах Лассити на Крите 56-летний пастух умер от предполагаемого сердечного приступа во время метели.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал общественность не выходить на улицу во время метели.

Представитель греческой пожарной службы Василис Ватракояннис сказал, что в службу поступили сотни обращений за помощью.

"В основном звонки касались поваленных деревьев и помощи людям, которые застряли в их автомобилях. Но также обращались и для перевозки пациентов, которые находятся на диализе почек", – сказал он государственному телевидению.

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Фото – ЕРА

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Теги: снег, снегопад, афины, акрополь
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