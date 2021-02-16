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Суровая красота. В Европе впервые за много лет замерзло Балтийское море: видео видео

16.02.2021, 13:30
Замерзшее Балтийское море (скриншот с видео)
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В Северной Европе из-за сильных морозов произошло необычное явление – начало замерзать Балтийское море, образовывая на поверхности воды так называемый "блинчатый лед".

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За последние 100 лет бассейн Балтийского моря полностью покрывался льдом всего пять раз – последний раз это происходило в 1987 году. Тогда для движения кораблей пришлось дополнительно использовать ледоколы.

По словам местных жителей, сейчас море пока еще замерзло не полностью, но вдоль побережья и на сотни метров вглубь все уже покрыто толстым слоем льда. Посмотреть на холодную красоту приезжают не только местные, но и туристы из других городов и стран. 

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Дарья Мостовая
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