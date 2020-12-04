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На дне Балтийского моря нашли Энигму – знаменитую шифровальную машину нацистов: фото

04.12.2020, 23:56
На дне Балтийского моря нашли Энигму – знаменитую шифровальную машину нацистов: фото - Фото
Шифровальная машина Энигма (Фото: EPA-EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA)

Немецкие водолазы, которые собирают в Балтийском море выброшенные рыболовные сети, наткнулись на редкую шифровальную машину Энигма, использовавшуюся нацистами во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Reuters.

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Аппарат нашли на дне залива Гельтинг.

Найденная в Балтийском море шифровальная машина Энигма (Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN HOWE)

"За последние 20 лет я сделал много захватывающих и странных открытий. Но я никогда не мечтал, что однажды мы найдем одну из легендарных машин Энигма", – сказал подводный археолог Флориан Хубер.

Найденная в Балтийском море шифровальная машина Энигма (Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN HOWE)

Нацистские военные использовали Энигму для отправки и получения секретных сообщений. Британские криптографы во главе с Аланом Тьюрингом смогли взломать код, что дало союзникам серьезное преимущество в борьбе за контроль над Атлантикой, помогло ускорить завершение войны и сохранить многие тысячи жизней.

Незадолго до капитуляции Германии в мае 1945 года экипажи около 50 подводных лодок получили приказ затопить свои корабли в заливе Гельтинг, недалеко от границы с Данией, во избежание передачи их союзникам. Уничтожение устройств шифрования было частью приказа.

"Мы полагаем, что наша Энигма оказалась за бортом в ходе этого события", – сказал Хубер.

Найденная в Балтийском море шифровальная машина Энигма (Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN HOWE)

Всего в конце войны немцы затопили более 200 своих подводных лодок в Северном и Балтийском морях.

В наше время машины Энигма продают на аукционах за десятки тысяч евро.

Аппарат, найденный водолазами, которые в рамках инициативы Всемирного фонда дикой природы собирают брошенные рыболовные сети, угрожающие морским обитателям, передадут в археологический музей в Шлезвиге.

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Наталия Медведева
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энигма Вторая мировая война балтийское море археология

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