Разведка Британии показала последние сообщения нацистов перед капитуляцией

Переносная шифровальная машина Энигма, использовавшаяся в нацистской Германии во время Второй мировой войны (Фото - EPA - Chrisian Bruna)

Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) опубликовал последние сообщения, которые были перехвачены у нацистов перед самым завершением Второй мировой войны. Об этом сообщает CNN.

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В одном из сообщений, которые были опубликованы GCHQ к 75-летию окончания Второй мировой войны, показывают последние слова, переданные немецким лейтенантом незадолго до того, как они сдались британским войскам в городе Кусхафен.

7 мая 1945 года лейтенант (позывной "Кункель") отправил последнее сообщение в 07:35 утра, прежде чем "навсегда" закрыть коммуникационную сеть: "Британские войска вошли в Куксхафен в 14:00 6 мая — с этого момента вся радиотрансляционная передача прекращается, желаю вам всего наилучшего. Лейтенант Кункель".

В другом сообщении, перехваченном ​​4 мая, солдат, находящийся на датском побережье, спрашивает, есть ли у кого-нибудь запасные сигареты, прежде чем пожелать всем удачи. "Здесь нет сигарет", - отвечают ему.

"Эти стенограммы дают нам небольшое представление о реальных людях, стоящих за военной техникой", - заявил историк GCHQ Тони Комер.

Во время войны немецкие солдаты общались через код под названием "Коричневый" для "координации создания экспериментального оружия". Британцы взломали этот код в 1940 году и расшифровывали сообщения Германии на протяжении всей войны.

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