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Верблюды под снегом и снежки от Нетаньяху. На Ближний Восток пришла зима: видео видео

19.02.2021, 11:00
Верблюды под снегом (скриншот с видео)
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В страны Ближнего Востока начало засыпать снегом – в числе прочих всю мощь снегопадов ощутили на себе Саудовская Аравия, Иордания и Израиль. Местные жители выложили в сеть много тематических видео.

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На одном из роликов, видно, как становится белой от снега Дехна – песчаная пустыня на территории Саудовской Аравии, а верблюды, тем временем, пытаются найти себе пропитание среди рассыпанной снежной крупы.

Накрыл снежный шторм и Иорданию, как следствие – непривычные к такой зиме люди в эти дни старались не выходить из дома без лишней необходимости.

В Израиле последний раз такое количество снега видели шесть лет назад. Но несмотря на погодные условия, люди продолжают гулять по улицам, а премьер страны Биньямин Нетаньяху даже показал как он умеет лепить снежки.

  • 17 февраля зима со снегом пришла в Афины, укрыв Акрополь белым покрывалом.

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Дарья Мостовая
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Биньямин Нетаньяху Израиль снег видео саудовская аравия снегопад иордания зима пустыня верблюды
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