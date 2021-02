В страны Ближнего Востока начало засыпать снегом – в числе прочих всю мощь снегопадов ощутили на себе Саудовская Аравия, Иордания и Израиль. Местные жители выложили в сеть много тематических видео.

На одном из роликов, видно, как становится белой от снега Дехна – песчаная пустыня на территории Саудовской Аравии, а верблюды, тем временем, пытаются найти себе пропитание среди рассыпанной снежной крупы.

Накрыл снежный шторм и Иорданию, как следствие – непривычные к такой зиме люди в эти дни старались не выходить из дома без лишней необходимости.

В Израиле последний раз такое количество снега видели шесть лет назад. Но несмотря на погодные условия, люди продолжают гулять по улицам, а премьер страны Биньямин Нетаньяху даже показал как он умеет лепить снежки.

Netanyahu on TikTok: A minute of fun in the Jerusalem snow, and then I go back to working for you around the clock pic.twitter.com/2z4pDVcWfN