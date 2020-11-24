Сегодня в Украине облачность и мокрый снег: погода, карта
24.11.2020, 09:04
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В Украине сегодня, 24 ноября, ожидается от 3 до 8 градусов тепла, на востоке и в центре страны – мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В западных областях – от 4 до 7 градусов тепла, облачность.
В Донецкой, Луганской и Харьковской областях днем – от 2 до 4 градусов тепла, ночью до -2. Ожидается мокрый снег.
В Киеве и центральных областях Украины от 3 до 6 градусов тепла, также ожидается мокрый снег.
На юге страны – от 6 до 8 градусов тепла, без осадков.
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